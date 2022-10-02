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Біля посольства Росії скоєно напад на журналістку «Главкома» (відео)

Маріанна Паньків
glavcom.ua
Біля посольства Росії скоєно напад на журналістку «Главкома» (відео)
Чоловік зазначав, що «Україна сама спровокувала конфлікт» і вимагав припинити акцію протесту
скрін з відео

Нападник вибив під час зйомки телефон і поводився агресивно

На журналіста «Главком» у Кишиневі Маріанну Присяжнюк напав чоловік під вас зйомки акції протесту під стінами консульського готелю, що розташовується поряд посольством Росії в Молдові. Про це повідомляє «Главком».

Чоловік вимагав припинити акцію. Разом з тим, відомо, що проукраїнські акції в Молдові заздалегідь узгоджуються із міською владою та проходять у виключно дозволений час. Нападник вибив під час зйомки телефон і поводився агресивно.

Крім того чоловік зазначав, «Україна сама спровокувала (конфлікт, - ред.)» і вимагав припинити акцію.

Журналістка звернулася за фактом в поліцію. «Главком» засуджує будь-які прояви насильства щодо журналістів та громадянського суспільства й спостерігатиме за ситуацією.

Теги: журналіст Молдова росія

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