Біля посольства Росії скоєно напад на журналістку «Главкома» (відео)

Чоловік зазначав, що «Україна сама спровокувала конфлікт» і вимагав припинити акцію протесту

Нападник вибив під час зйомки телефон і поводився агресивно

На журналіста «Главком» у Кишиневі Маріанну Присяжнюк напав чоловік під вас зйомки акції протесту під стінами консульського готелю, що розташовується поряд посольством Росії в Молдові. Про це повідомляє «Главком».

Чоловік вимагав припинити акцію. Разом з тим, відомо, що проукраїнські акції в Молдові заздалегідь узгоджуються із міською владою та проходять у виключно дозволений час. Нападник вибив під час зйомки телефон і поводився агресивно.

Крім того чоловік зазначав, «Україна сама спровокувала (конфлікт, - ред.)» і вимагав припинити акцію.

Журналістка звернулася за фактом в поліцію. «Главком» засуджує будь-які прояви насильства щодо журналістів та громадянського суспільства й спостерігатиме за ситуацією.