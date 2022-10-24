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Напад на журналістку «Главкома». Поліція Молдови покарала кривдника

Маріанна Паньків
glavcom.ua
Напад на журналістку «Главкома». Поліція Молдови покарала кривдника
Віктор Чорний вимагав припинити акцію протесту біля російського посольства та вибив під час зйомки телефон
скрін із відео

 Віктор Чорний буде притягнутий до відповідальності за статтею про дрібне хуліганство

Поліція Молдови оштрафувала чоловіка, який 1 жовтня напав на журналістку «Главкома» Маріанну Паньків біля російського посольства. Про це йдеться у повідомленні поліції за фактом звернення.

Нападником виявився Віктор Чорний. Особа була ідентифікована й притягнута до відповідальності за статтею про дрібне хуліганство. У поліції не повідомили, який саме штраф заплатить нападник.

«Повідомляємо вам, що в результаті перевірки була встановлена особа нападника, якою виявився Чорний Віктор, в діях якого були встановлені елементи правопорушення, передбаченими статтею 354 (дрібне хуліганство – ред.) Кодексу про правопорушення. За цим фактом він отримав штраф», – йдеться у відповіді інспекторату поліції на звернення за фактом нападу.

Напад на журналістку «Главкома». Поліція Молдови покарала кривдника фото 1

Маріанна Паньків – кореспондентка «Главкома» в Молдові, яка описує політичну ситуацію в країні та висвітлює антиросійські акції протесту. 

Маріанна Паньків висвітлює антиросійські акції в Молдові
Маріанна Паньків висвітлює антиросійські акції в Молдові
Главком

Нагадаємо, інцидент стався 1 жовтня під час акції протесту під стінами посольства Росії в Кишиневі, коли невідомий вибив з рук журналістки видання «Главком» телефон, на який велася зйомка.

Чоловік вимагав припинити акцію протесту. Зауважимо, проукраїнські акції в Молдові заздалегідь узгоджуються із міською владою та проходять у виключно дозволений час. 

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Теги: напад журналіст поліція

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