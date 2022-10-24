Напад на журналістку «Главкома». Поліція Молдови покарала кривдника
Віктор Чорний буде притягнутий до відповідальності за статтею про дрібне хуліганство
Поліція Молдови оштрафувала чоловіка, який 1 жовтня напав на журналістку «Главкома» Маріанну Паньків біля російського посольства. Про це йдеться у повідомленні поліції за фактом звернення.
Нападником виявився Віктор Чорний. Особа була ідентифікована й притягнута до відповідальності за статтею про дрібне хуліганство. У поліції не повідомили, який саме штраф заплатить нападник.
«Повідомляємо вам, що в результаті перевірки була встановлена особа нападника, якою виявився Чорний Віктор, в діях якого були встановлені елементи правопорушення, передбаченими статтею 354 (дрібне хуліганство – ред.) Кодексу про правопорушення. За цим фактом він отримав штраф», – йдеться у відповіді інспекторату поліції на звернення за фактом нападу.
Маріанна Паньків – кореспондентка «Главкома» в Молдові, яка описує політичну ситуацію в країні та висвітлює антиросійські акції протесту.
Нагадаємо, інцидент стався 1 жовтня під час акції протесту під стінами посольства Росії в Кишиневі, коли невідомий вибив з рук журналістки видання «Главком» телефон, на який велася зйомка.
Чоловік вимагав припинити акцію протесту. Зауважимо, проукраїнські акції в Молдові заздалегідь узгоджуються із міською владою та проходять у виключно дозволений час.
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