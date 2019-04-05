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    Новини

    Екс-чиновниця столичної податкової отримала строк за хабар

    • Розсилка
    Екс-чиновниця столичної податкової отримала строк за хабар

    Зловмисниця отримала покарання у вигляді 5 років позбавлення волі

    Прокуратура міста Києва в апеляційному суді відстояла законність покарання у вигляді 5 років позбавлення волі екс-начальнику відділу Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДФС у Києві, яку викрили на одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    Посадовець вимагала та отримала від представника приватного підприємства неправомірну вигоду в сумі 111 тис. гривень за зменшення суми пені.

    Дніпровський райсуд міста Києва визнав зловмисницю винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати адміністративні посади в органах державної влади на 3 роки та конфіскацією майна.

    Не погоджуючись з прийнятим рішенням, захисник подала апеляційну скаргу, в якій просила вирок скасувати та закрити кримінальне провадження. Прокурор заперечував проти задоволення скарги.

    Заслухавши доводи сторін, Київський апеляційний суд залишив вирок суду в частині призначеного покарання без змін.

    Нагадаємо, Київською місцевою прокуратурою №5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно лікаря-експерта Центральної військово-лікарської комісії МОУ та голови Центрального МСЕК №1 Київського міського центру медико-соціальної допомоги, які вимагали та одержали 1,5 тис. доларів США хабара від учасника АТО.

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