Російський підліток втік до України за «кращим життям»

15-річний громадянин РФ прямував з Ленінградської області в Україну у пошуках кращого життя.

Підлітка прикордонники затримали на Харківщині

У Харківській області місцеві жителі допомогли прикордонникам зупинити підлітка, який незаконно перетнув державний кордон між Україною і Росією. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що про рух невідомої особи від кордону в тил України дільничного інспектора прикордонної служби повідомив місцевий житель. Інформація негайно була передана до відділу прикордонної служби.

«Прикордонний наряд, який одразу висунувся до вказаного району, зупинив хлопця. Виявилося, що він незаконно перетнув кордон в районі населеного пункту Малі Проходи. Документів, які посвідчували б його особу, у хлопця не було», – йдеться у повідомленні.

За словами хлопця, йому нещодавно виповнилося 15 років. Він громадянин РФ та прямує з Ленінградської області в Україну у пошуках кращого життя.

Наразі тривають заходи з встановлення особи хлопця.

Нещодавно Державна прикордонна служба не впустила до України російського блогера та заборонила в'їзд на три роки через відвідування тимчасово окупованого Криму.

На початку квітня прикордонники не пустили російських моряків в Україну. Громадяни РФ незаконно відвідували окупований Крим восени минулого року.

До слова, 14 травня у Новосибірську пройшли змагання з копання могил на швидкість.

Тим часом Росія оприлюднила список «недружніх» держав. України у ньому немає.