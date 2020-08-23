На Одещині авто на швидкості «нанизалось» на відбійник, дитина загинула на місці



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Водій та його 17-річна донька відбулися незначними ушкодженнями

Триває досудове розслідування

У суботу, 22 серпня, між селами Холмське та Кирнички Одеської області сталася смертельна ДТП, в якій загинув малолітній хлопчик, а його мати із травмами голови госпіталізована.

Про це повідомляє Арцизький відділ поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 43-річний житель Ізмаільського району разом з родиною на автомобілі «Renault kadett» повертався з Одеси.

Біля села Кирнички, на 181 км автошляху Одеса-Рені водій не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником.

В результаті ДТП від отриманих травм на місці події ще до прибуття лікарів помер шестирічний хлопчик. Дружина водія із травми голови була доставлена у медичний заклад. Сам водій та його 17-річна донька відбулися незначними ушкодженнями.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, під Києвом на Житомирській трасі сталася смертельна ДТП.

До слова, на Полтавщині зіткнулися вантажівка і легковик, троє загиблих і двоє поранених.

Як повідомлялося, актор Єфремов заявив, що в момент смертельної ДТП він був на пасажирському сидінні.

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