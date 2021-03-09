На Рівненщині немовля задихнулося через кота, який ліг йому на обличчя

Хлопчик помер до прибуття лікарів

На Рівненщині батьки виявили мертвим свого чотиримісячного сина. На обличчі в немовляти спав кіт.

Про інцидент повідомили у пресслужбі обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф.

Інцидент стався по обіді у понеділок, 8 березня в місті Острог. Коли бригада медиків прибула на виклик, малюк був без ознак життя.

«До приїзду медиків батько хлопчика робив дитині масаж серця. За словами матері, хлопчик лежав в колясці. Вона виявила його без ознак життя, коли побачила, що кіт спить на обличчі малюка», – повідомляють у пресслужбі «екстренки».

Попри те, що медики провели реанімаційні заходи, ознак життя дитина не подала. Батьки наполягли, аби хлопчика відвезли до лікарні, однак, там лікарі тільки констатували біологічну смерть дитини.

Лікарі повідомили про цей випадок поліцію.