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    В Одесі помер соліст опери Олексій Репчинський

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    Репчинський був солістом театру - В Одесі помер соліст опери Олексій Репчинський
    Репчинський був солістом театру
    фото: Facebook

    Про причини смерті співака нічого не повідомляється

    Оперний співак та соліст Одеського національного академічного театру опери та балету Олексій Репчинський помер на 61-му році життя. Про це повідомили на сторінці Facebookі Одеської опери.

    Репчинський був солістом театру, майстром сцени вищої категорії та лауреатом міжнародних конкурсів.

    «Чудовий тенор, він віддав багато років свого життя служінню в Одеській опері, також підкорюючи своїм талантом зарубіжні сцени», – розповіли в оперному театрі.

    Про причини смерті співака в театрі не повідомили.

    Нагадаємо, у Вінниці від коронавірусу помер відомий спортсмен. Бондарчук підготував чимало спортсменів, чемпіонів області та України та майстрів спорту України

    Теги: Одеса смерть театр співак
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