В Одесі помер соліст опери Олексій Репчинський

Про причини смерті співака нічого не повідомляється

Оперний співак та соліст Одеського національного академічного театру опери та балету Олексій Репчинський помер на 61-му році життя. Про це повідомили на сторінці Facebookі Одеської опери.

Репчинський був солістом театру, майстром сцени вищої категорії та лауреатом міжнародних конкурсів.

«Чудовий тенор, він віддав багато років свого життя служінню в Одеській опері, також підкорюючи своїм талантом зарубіжні сцени», – розповіли в оперному театрі.

Про причини смерті співака в театрі не повідомили.

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