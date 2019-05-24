На сайті голови держави зареєстрували петицію про звільнення голови Адміністрації президента



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Петицію зареєстрували 23 травня і станом на 11.00 вона вже назбирала 8267 голосів

На сайті глави держави з'явилася петиція за звільнення глави Адміністрації президента Андрія Богдана.

«Андрій Йосипович Богдан не має права займати посаду глави Адміністрації президента на підставі Закону України «Про очищення влади». ... Згідно зі статтею 2 Закону заходи щодо очищення влади (люстрації) здійснюються щодо посади глави Адміністрації президента в тому числі», - йдеться у тексті.

Петицію зареєстрували 23 травня.

Станом на 11.00 вона назбирала 8267 голосів.

До слова, у Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію. «Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.

Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Варто зазначити, Богдан відреагував на петицію про відставку Зеленського: смішний жарт

Як повідомлялося, електронна петиція за відставку президента Володимира Зеленського набрала необхідні 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути глава держави.

Петицію зареєстровали 22 травня.