Росіяни купили ексклюзивні права на серіал «Слуга народу» із Зеленським



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Проект більше недоступний безкоштовно на YouTube

«Яндекс» придбав ексклюзивні права на показ в інтернеті на території Росії серіалу «Слуга народу». Про це повідомив представник компанії, пишуть «Ведомости».

Тепер росіяни зможуть дивитися серіал на «КиноПоиск» за передплатою. У цьому серіалі головну роль грає новообраний президент України Володимир Зеленський.

Серіал «Слуга народу» складається з трьох сезонів - всього 51 серія. Прем'єра відбулася на телеканалі «1 + 1» в листопаді 2015 року, другий сезон з'явився на екранах за два роки - 23 жовтня 2017 р Прем'єра третього сезону відбулася перед президентськими виборами на Україні - 27 березеня 2019 року.

Кількість запитів з назвою серіалу різко зросла в кінці березня, перед першим туром президентських виборів, пік інтересу припав на кінець квітня, коли проходив другий тур, розповів представник «Яндекса».

Після виборів «Слугу народу» стали шукати менше, але і зараз інтерес до серіалу в три-чотири рази вище, ніж на початку року, відзначає він.

У центрі серіалу історія про звичайного вчителя історії Василя Голобородька (його і зіграв Зеленський), який на хвилі популярності відеоролика з ним в інтернеті стає президентом України. Режисером всіх трьох сезонів став Олексій Кірющенко.

Серіал став одним з найуспішніших на українському телебаченні. На Україні його подивилися більше 20 млн глядачів, а на офіційному YouTube-каналі «Кварталу 95» - 98 млн чоловік. Права на його трансляцію купили естонський телеканал ETV +, казахський «31 канал». У 2017 р права на його показ купив Netflix.

Шоумен Зеленський здобув перемогу в другому турі президентських виборів, який відбувся 21 квітня. Він набрав 73,22% голосів, його суперник - попередній президент країни Петро Порошенко - отримав 24,45% голосів. Церемонія інавгурації Зеленського відбулася 20 травня.

«Яндекс» придбав права на показ «Слуги народу» у міжнародного дистриб'ютора Eccho rights, зазначив представник інтернет-компанії. Контракт набрав чинності минулої ночі, перший сезон вже доступний на «КиноПоиске».

За два дні до цього серіал був заблокований на офіційному каналі «Слуга народу» на YouTube. Серіал не показували на російському ТБ, інтерес російських користувачів до проекту став швидко зростати слідом на активністю виборчої кампанії Зеленського. Про зростання інтересу користувачів до «Слугу народу» користувачів «Кинопоиска» говорить і представник «Яндекса». Також він відзначає високі оцінки, які користувачі ставлять проекту - 7,9 балів з 10.

Блокування на YouTube - рішення «Студії 95», підтвердив «Ведомостям» її digital-директор Сергій Пушкін. Це тимчасовий захід, пов'язана з вирішенням юридичних питань, серіал знову скоро буде доступний глядачам у Росії, запевнив він. Швидше за все, «Студія 95» прибрала серіал з безкоштовного показу на YouTube, після того як міжнародний дистрибутор домовився з «Яндексом» про показ за підписку.

Втім, серіал залишається доступний безкоштовно на сайті каналу «1 + 1».

У «Кинопоиск» є кілька різних підписок, «Слуга народу» доступний за передплатою «Яндекс.Плюс», яка коштує 169 руб. у місяць (69 грн).