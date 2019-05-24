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    Глава АП поставив Медведчука на місце: він не представлятиме Україну на переговорах з РФ

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    <div class="alt">Віктор Медведчук</div> - Глава АП поставив Медведчука на місце: він не представлятиме Україну на переговорах з РФ
    Віктор Медведчук
    Фото: Reuters

    У Зеленського не бачать Медведчука перемовником з їхнього боку

    Проросійський політик, голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук не буде представляти Україну на переговорах під час діалогу з Росією.

    Про це заявив глава Адміністрації президента України Андрій Богдан в ефірі програми «Право на владу» на каналі 1 + 1.

    Він додав, що, якщо Росія захоче, Медведчук може бути перемовником з її боку.

    «Ми не бачимо його перемовником з нашого боку. Ну якщо Росія бачить його перемовником зі свого боку — це їх вибір», — заявив Богдан.

    Глава АП додав, що ні він, ні президент України Володимир Зеленський не знайомі з Медведчуком.

    «Ні Володимир Зеленський, ні я, ні будь-хто з членів нашої команди з ним не знайомий і ніколи не спілкувався. І по сьогоднішню дату», — запевнив він.

    Нагадаємо, 10 квітня 2019 року президент України доручив СБУ розглянути доцільність подальшої участі Медведчука у переговорах щодо звільнення українських заручників на окупованих територіях та політв’язнів в РФ.

    До слова, раніше Медведчук пояснив, чому Зеленському вигідно подружитися з Москвою.

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