У Зеленського пояснили, в якому випадку він звільнить Богдана



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Володимир Зеленський і Андрій Богдан

Зеленський чекає на рішення Конституційного суду щодо люстрації

Президент Володимир Зеленський може звільнити главу АП Андрія Богдана, якщо Конституційний суд винесе рішення, що положення Закону «Про очищення влади» відповідають Конституції.

Про це заявив заступник глави АП Руслан Рябошапка.

«Проблема цього закону в тому, що він неякісний і він суперечить Конституції, коли одна норма прямо говорить, що люстрація не поширюється на органи державної влади, а інша норма абсолютно помилково відносить Адміністрацію президента до органів державної влади, це означає, що закон не відповідає Конституції», - зазначив Рябошапка.

За його словами, президент не може застосовувати закон, який не відповідає принципу верховенства права, щоб не порушувати права людини.

«Як тільки Конституційний суд винесе рішення, що закон про люстрацію в цій частині відповідає Конституції, з того ж дня президент звільнить Богдана, як людину, яка повинна проходити заходи щодо очищення влади», - запевнив Рябошапка.

Раніше в Мінюсті заявили, що не виключають, що підуть в суд, якщо на Банковій відмовляться виконувати закон щодо люстрації.

Нагадаємо, призначений главою Адміністрації президента Андрій Богдан працював заступником міністра юстиції, а в часи президентства Віктора Януковича займав посаду уповноваженого Кабміну з питань антикорупційної політики.

Андрій Богдан заявляв, що під закон про люстрацію він потрапив абсолютно несправедливо і що глава Адміністрації президента і його заступники виведені з державної служби, і тому не підпадають під люстрацію.

21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Джерело: Українська правда