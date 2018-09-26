На Донбасі бойовики обстріляли село Саханка, поранені мирні жителі



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Осколкові поранення отримали дві людини

СММ ОБСЄ 25 вересня було зареєстровано обстріл населеного пункту Саханка із застосуванням гранатомета АГС-17, в результаті якого осколкові поранення отримало подружжя (чоловік та жінка), яке мешкає за адресою: вул. Жовтнева, 2.

Про це повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил в Facebook.

«За аналізом відкритої інформації, доступної для широкого загалу та відображеної на Google Maps, поблизу Саханки знаходяться позиції збройних формувань Російської Федерації, відстань від яких до вказаного помешкання становить від 1400 м до 1700 м. При цьому відстань до позицій Збройних Сил України перевищує 2500 м», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що прицільна дальність АГС-17, відповідно до тактико-технічних характеристик, становить 1700 м.

«Тож висновок, хто саме причетний до обстрілу населеного пункту, є очевидним», - підкреслили в штабі ООС.

В цілому, як зазначається, на Донбасі протягом 25 вересня збройними формуваннями РФ було здійснено 24 обстріли. В тому числі один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів.