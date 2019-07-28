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    Суспільство

    Порошенко причастився у Софії Київській (фото)

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    <span>П&rsquo;ятий президент причастився в Софії Київській</span> - Порошенко причастився у Софії Київській (фото)
    П’ятий президент причастився в Софії Київській
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Петро Порошенко бере участь в святкуванні 1031-ї річниці Хрещення Русі

    Петро Порошенко прийшов на урочисту божественну літургію на честь дня Хрещення Русі, після якої прийняв причастя.

    Нагадаємо, літургія пройшла в Софії Київській.

    Після богослужіння п’ятий президент прийняв причастя.

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    Порошенко причастився у Софії Київській (фото)
    Порошенко причастився у Софії Київській (фото)
    Порошенко причастився у Софії Київській (фото)
    Порошенко причастився у Софії Київській (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Порошенко також подякував усім українцям, які молилися за надання Україні Томосу, за постання Православної Церкви України та здобуття духовної свободи.

    Нагадаємо, Порошенко у сьогоднішньому відеозверненні заявив, що «буде підтримувати Православну Церкву України, захищати її від нападок реваншистів, допомагати її єднанню зі світовим православ’ям, братньому діалогу з усіма Церквами, що бачать свої початки у Володимировому Хрещенні». Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/society/poroshenko-priyshov-na-liturgiyu-na-chest-dnya-hreshchennya-rusi-613556.html

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