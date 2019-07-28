Порошенко причастився у Софії Київській (фото)



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П’ятий президент причастився в Софії Київській Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Петро Порошенко бере участь в святкуванні 1031-ї річниці Хрещення Русі

Петро Порошенко прийшов на урочисту божественну літургію на честь дня Хрещення Русі, після якої прийняв причастя.

Нагадаємо, літургія пройшла в Софії Київській.

Після богослужіння п’ятий президент прийняв причастя.

Порошенко також подякував усім українцям, які молилися за надання Україні Томосу, за постання Православної Церкви України та здобуття духовної свободи.

Нагадаємо, Порошенко у сьогоднішньому відеозверненні заявив, що «буде підтримувати Православну Церкву України, захищати її від нападок реваншистів, допомагати її єднанню зі світовим православ’ям, братньому діалогу з усіма Церквами, що бачать свої початки у Володимировому Хрещенні». Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/society/poroshenko-priyshov-na-liturgiyu-na-chest-dnya-hreshchennya-rusi-613556.html