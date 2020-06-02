На Тернопільщині померла легендарна зв'язкова УПА Марія Штепа



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На Тернопільщині померла зв'язкова ОУН-УПА Марія Штепа

Штепа створила музей політв'язнів і репресованих у Чортківському районі

На 96-му році життя померла Марія Штепа - учасниця національно-визвольного руху, політичний в'язень таборів, зв'язкова УПА. Похорони відбудуться сьогодні, 2 червня, о 12:00 у церкві Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії.

Про це повідомили у пресслужбі Чортківської міської ради.

Марія Штепа - уродженка села Ромашівка Чортківського району Тернопільської області.

Штепа у підлітковому віці активно брала участь у діяльності патріотичної організації «Просвіта», а в 1942 році вступила до молодіжної ОУН.

Працюючи в райфінвідділі села Білобожниця, була зв'язковою ОУН-УПА під псевдонімом «Тополя». Повідомляла про небезпеку в села, де повинна бути облава, щоб уникнути нерівних боїв у разі оточення повстанців НКВС. Допомагала пораненим повстанцям, отримувала ліки.

Заарештована 12 грудня 1946 року. Відбувала ув'язнення в Мордовії - 10 років, працюючи на лісоповалі.

Написала 10 книг, створила музей політв'язнів і репресованих у Чортківському районі в приміщенні Бучацького Єпархіального управління.

22 серпня 2016 року Петро Порошенко нагородив Марію Штепу орденом княгині Ольги III ступеня.

До слова, 1 червня на 82-му році життя помер Мирослав Михайлович Скорик. Про причини смерті поки не повідомляється. Зазначимо, що 13 липня Мирославу Михайловичу мало б виповнитися 82 роки.

В середу в Києві об 11:30 в Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ (Лівобережна) відбудеться прощання з видатним композитором.