Порошенко висловив співчуття близьким Мирослава Скорика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пішов з життя легендарний композитор Мирослав Скорик

Із Мирославом Скориком у вічність відходить ціла епоха, зазначив Порошенко

П'ятий президент України і лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко висловив співчуття рідним і близьким видатного українського композитора Мирослава Михайловича Скорика.

Про це передає пресслужба фракції «Європейська Солідарність».

«Із ним у вічність відходить ціла епоха. Із болем у серці сприйняв звістку про смерть видатного українського композитора Мирослава Михайловича Скорика. Востаннє бачив його на концерті «Різдвяні симфонії», влаштованому Іваном Малковичем. І ще раз закохався в його прекрасну музику, був вражений його майстерністю… Боляче усвідомлювати, що це був останній концерт Мирослава Скорика, на якому пощастило бути присутнім. Щирі співчуття родині і близьким. Вічна пам’ять та Царство Небесне», - сказав Порошенко.

Нагадаємо, 1 червня на 82-му році життя помер Мирослав Михайлович Скорик. Про причини смерті поки не повідомляється. Зазначимо, що 13 липня Мирославу Михайловичу мало б виповнитися 82 роки.

В середу в Києві об 11:30 в Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ (Лівобережна) відбудеться прощання з видатним композитором.

Попрощатися з відомим композитором можна буде і у Львові. Прощання відбудеться в четвер в Соборі Св. Юра об 11:30.

Поховають Мирослава Скорика в п'ятницю на Личаківському цвинтарі.

Мирослав Скорик - вчитель багатьох відомих композиторів. Серед них - Євген Станкович, Іван Карабиць, Ганна Гаврилець, Освальдас Балакаускас, Олег Кива, Віктор Степурко, Олександр Козаренко, Богдана Фроляк Віктор Теличко, Іван Небесний, Леся Горова, Володимир Зубицький та багато інших. Був почесним співголовою Національної Спілки композиторів України.