Незалежні судмедексперти назвали причину смерті чоловіка, через якого почалися заворушення в США



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Сім'я загиблого Джорджа Флойда найняла незалежних фахівців для проведення повторного розтину

Затриманий в США афроамериканець помер під час жорстокого затримання поліцією

Незалежна судмедекспертиза, яку замовила родина Джорджа Флойда в США, показала, що він помер внаслідок кардіопульмонального шоку (зупинка серця і дихання). Він помер через жорсткі методи затримання поліцією штату Міннесота.

До такого висновку прийшли два незалежних судмедексперта, які проводили розтин чоловіка, передає Reuters.

«Механічна асфіксія є причиною смерті, а вбивство - способом смерті», - сказала доктор Аллес Вілсон з Мічиганського університету.

Доктор Майкл Баден, один з лікарів, який зробив розтин на прохання родини Флойда, повідомив, що у загиблого не було захворювань, які могли б привести до смерті. Він додав, що смерть була викликана як тиском на шию, так і на спину чоловіка.

Як передає Reuters, раніше судмедексперти округу Хеннепін (штат Міннесота) представили інші оцінки. За їхніми даними, Флойд помер не через удушення. Судмедексперти відзначали, що до смерті афроамериканця могли привести наявні у нього захворювання, а також інтоксикація і той факт, що він був нерухомий.

За кілька останніх днів на фоні заворушень поліція в США затримала щонайменше 1 669 людей в 22 містах, причому майже третину з них – в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

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