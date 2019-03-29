УПЦ МП не хоче змінювати назву: суд відкрив провадження



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Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом УПЦ МП до Міністерства культури про скасування наказу щодо внесення змін до статуту церков, який передбачає перейменування цієї церкви. Про це повідомляє прес-служба суду.

Зокрема, справа буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

«Окружним адміністративним судом міста Києва відкрито провадження у справі за позовом Київської митрополії Української православної церкви до Міністерства культури України про скасування наказу про затвердження релігієзнавчої експертизи щодо встановлення переліку релігійних організацій (об’єднань), що підпадають під дію норм ч.7 та ч.8 ст.12 закону «Про свободу совісті та релігійні організації», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Мінкульт за результатами релігієзнавчої експертизи визначив, що п'ять релігійних організацій мають внести зміни до своїх статутів і назв відповідно до закону про перейменування.

Як повідомлялось, 22 березня Київська Метрополія УПЦ Московського патріархату подала до суду позов проти Міністерства культури через необхідність внесення змін до статуту релігійних організацій.

Нагадаємо, 22 грудня 2018 року президент Петро Порошенко підписав закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора. Тепер у назві УПЦ МП повинно бути вказано на її зв’язок і залежності від РПЦ.

Згідно із законом, Українська православна церква Московського патріархату в Україні повинна називатися Російською православною церквою. Якщо Російська православна церква відмовиться виконувати вимогу закону України щодо назви своєї церкви в Україні, вона не отримає статусу неприбуткової організації. Тоді їй доведеться платити податки.