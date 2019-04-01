До Православної церкви України перейшли 505 парафій



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Зокрема, 29 березня, у Миколаївській області перейшла парафія Свято-Михайлівської церкви м. Первомайськ

Станом на сьогодні, 1 квітня, до Православної церкви України перейшло 505 парафіяльних храмів та два кафедральні собори Московського патріархату. Про це свідчать дані карти переходів до Єдиної церкви.

Так, за даними карти, до ПЦУ 29 березня перейшла парафія у Миколаївській області, зокрема, Свято-Михайлівська церква м. Первомайськ.

Крім того, минулого тижня до ПЦУ перейшли – Свято-Іуліанівська церква с. Соломіївка та Свято-Преображенська церква с. Кураш у Рівненській області, Свято-Миколаївська церква с. Переспа у Волинській області, церква Іоана Богослова с. Небіж у Житомирській області, громада с. Чечеліївки Кропивницької області, Церква Св. вмч. Димитрія с. Пилиповичі у Київській області, Церква Святої Тамари с. Тамарине у Миколаївській області, Церква Покрови Божої Матері с. Лісоводи у Хмельницькій області.

Нагадаємо, управління Кримської єпархії помісної Української православної церкви отримало від окупаційної влади листа про дострокове розірвання договору оренди на будівлю, де розташований єдиний в Сімферополі храм Православної церкви України.

Як повідомлялося, копію Томосу доставлять на полярну станцію «Академік Вернадський».