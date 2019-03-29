Папа Римський благословить чудотворну ікону з Тернопільщини



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Чудотворну ікону Розп'яття Спасителя із Зарваницького духовного центру, що на Тернопільщині 29 березня відвезуть до базиліки Святого Петра у Ватикані

Папа Римський Франциск поблагословить чудотворну ікону Розп'яття Спасителя із Зарваницького духовного центру, що на Тернопільщині. Для цього сьогодні цю ікону відвезуть до базиліки Святого Петра у Ватикані. Про це повідомляє прес-служба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

«Копія чудотворної ікони Розп'яття Спасителя із Зарваниці перебуває у соборі Святої Софії у Римі для почитання вже тиждень. 29 березня її відвезуть до базиліки Святого Петра для благословення корони Тернового вінка святійшим отцем Франциском, Папою Римським», - йдеться у повідомленні.

Як зазначено, у Римі перед цією іконою молилась українська молодь, яка навчається та проживає в Римі, монаші чини, священики собору, члени спільноти "Матері в молитві", учні школи “Свята Софія” та парафіяни.

До слова, ікону Розп’ятого Спасителя знайшов мешканець Зарваниці у 1728 році. А в 1742 році вона була визнана чудотворною та коронована митрополитом Атанасієм Шептицьким. Проте під час Другої світової війни образ зник.

З ініціативи архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія (Семенюка) для віднови культу почитання ікони створили копію, яка, після повернення з Рима, постійно перебуватиме в соборі Зарваницької Матері Божої.

Як повідомлялось, патріарх Філарет пояснив, чому Православна церква України проти того, щоб греко-католики здійснювали прощу до Святої Софії. Як раніше повідомлялись, УГКЦ планувала втілити цей задум 7 квітня, але згодом відмовилась від цих планів начебто через ремонт, який мав розпочатись у цьому храмі. Патріарх Філарет вважає, що богослужіння греко-католиків у Софійському соборі могло б викликати міжконфесійну напругу. Патріарх Філарет порівняв ідею греко-католиків з тим, якби якийсь предстоятель православної церкви служив у соборі Святого Петра в Римі.

Нагадаємо, 7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.