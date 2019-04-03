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    Протоієрей РПЦ закликав Московську церкву домовлятися із Зеленським про призначення Бойка міністром культури

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    <p>Протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін вважає, що треба вимагати від нового президента &laquo;письмових гарантій припинення гонінь на канонічну церкву&raquo;</p> - Протоієрей РПЦ закликав Московську церкву домовлятися із Зеленським про призначення Бойка міністром культури

    Протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін вважає, що треба вимагати від нового президента «письмових гарантій припинення гонінь на канонічну церкву»

    «Традиціоналістам потрібно досягати домовленостей з лідером гонки», - заявив протоієрей Російської православної церкви Всеволод Чаплін

    Представникам так званої Української православної церкви Московського патріархату потрібно домовлятися з імовірним переможцем президентських перегонів в Україні шоуменом Володимиром Зеленським.

    Таку думку висловив 1 квітня в своєму телеграм-каналі «Православная политика» відомий протоієрей Російської православної церкви Всеволод Чаплін.

    «Традиціоналістам потрібно досягати домовленостей з лідером гонки. Вимагаючи письмових гарантій припинення гонінь на канонічну церкву, повернення політемігрантів і критиків «європейського вибору» в політику і суспільне життя перед виборами в Раду, призначення міністром культури (він курує релігію) Юрія Бойка, Віктора Медведчука, Вадима Новинського або Василя Анісімова (голова прес-служби УПЦ МП – ред.)», – зазначив Чаплін

    Разом з тим, він зауважив, що «надії на все це не так багато – Захід теж буде чогось вимагати від Зеленського».

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.23%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.03%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Нагадаємо, за результатами підрахунку ЦВК 99,98% протоколів, Зеленський набирає 30,23% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15,95% голосів, Юлія Тимошенко - 13,39%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко (11,67%) та Анатолій Гриценко (6,91%).

    До слова, поліція розслідує фальсифікацію результатів виборів: різниця на користь одного з кандидатів на Донеччині начебто збільшена у дев’ять разів.

    У вівторок пізно ввечері Центрвиборчком прийняв протоколи з 19 територіальних виборчих округів.

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    Джерело: zik.ua

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