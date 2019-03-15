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    Порошенко заявив про важливість відкриття Берегівської об’їзної дороги

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    15 березня президент перебуває з візитом на Закарпатті - Порошенко заявив про важливість відкриття Берегівської об’їзної дороги
    15 березня президент перебуває з візитом на Закарпатті
    Фото: прес-служба президента

    За словами Порошенка, на 2019 рік для ремонту закарпатських доріг державного та місцевого значення в державному бюджеті передбачена рекордна сума

    Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Закарпатської області заявив, що дуже важливою є реалізація проекту з будівництва Берегівської об’їзної дороги, яка з’єднає угорський автобан М3 з трасою міжнародного значення «Чоп – Київ».

    «Після відкриття пункту пропуску біля села Дийда будуть оптимізовані автотранспортні потоки між Україною та країнами ЄС», - сказав президент.

    За його словами, на 2019 рік для ремонту закарпатських доріг державного та місцевого значення в державному бюджеті передбачена рекордна сума - близько 870 млн грн.

    «До неї ще додадуться проекти Фонду регіонального розвитку та кошти місцевих бюджетів. Необхідно розпочати роботи вже найближчими тижнями», - сказав Порошенко.

    Нагадаємо, в аеропорті Ужгорода вперше з літа 2016 року приземлився пасажирський літак. Раніше роботу аеропорту було заморожено через відсутність дозволу на польоти від Словаччини, над територією якої закінчується злітна смуга.

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