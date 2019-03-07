На Оболоні посеред дороги повністю згорів автомобіль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На проїжджій частині дороги горів автомобіль Volkswagen Passat

У середу, 6 березня, ввечері сталася пожежа автомобіля на вул. Добринінська, 5 в Оболонському районі Києва. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 20:31.

На місце події негайно прибули вогнеборці 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на проїжджій частині дороги горів автомобіль Volkswagen Passat. Про це повідомляє прес-служба столичних рятувальників

О 21:03 бійці ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Нагадаємо, 5 березня ввечері сталася пожежа автомобіля Skoda Octavia в смт Чабани, що під Києвом.