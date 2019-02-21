Прийшло тепло, і тепер автодорівці вдень і вночі метуть дороги (відео)



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На столичних вулицях працює підмітально-прибиральна техніка

Завдяки теплій погоді, не чекаючи весни, столичні автодорівці розпочали роботи з прибирання вулиць та доріг Києва від піскозмету та сміття. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

«Упродовж останніх днів, вдень та вночі, шляхово-експлуатаційні підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» проводять роботи з механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі від піскозмету та бруду», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що невід’ємними помічниками дорожників у виконанні робіт з утримання вулично-дорожньої мережі є підмітально-прибиральна техніка, зокрема спеціальні машини Broddway, Scandia, Jonston, Schmidt та Bucher.

Також «Київавтодор» використовує теплу погоду для виконання важливих підготовчих робіт на об’єктах реконструкції та капітального ремонту.

Зокрема, на вул. Туполєва та вул. Чорнобильській дорожники виконують роботи з прокладання нової дощової каналізації, а на вул. Заболотного продовжуються роботи з демонтажу тротуарів та встановлення бортового каменю.