На Волині ще одна церква зреклася Московського патріархату



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За тиждень на Волині 15 єпархій перейшли до Помісної церкви

Збори щодо переходу до Єдиної церкви відбулися у селі сьогодні, 21 лютого

На Волині у селі Житані Володар-Волинського району громада церкви Різдва Пресвятої Богородиці прийняла рішення відректися від приналежності до УПЦ і перейти до Православної церкви України.

Збори з цього приводу відбулися у селі сьогодні, 21 лютого.

Зауважимо, що за тиждень в області, за даними Волинської єпархії ПЦУ, 15 єпархій перейшли до нової церкви.

Так, вийшли з Московського Патріархату й долучилися до Української Церкви парафії в селах: Озеряни та Голишів Луцького р-ну, Годомичі Маневицького; Бужани (зі священиком), Квасів, Сільце (зі священиком), Журавники (зі священиком) Горохівського; Байківці, Старі Кошари, Доротище Ковельського; Раків Ліс (зі священиком) Камінь-Каширського, Студині і Доросині Рожищанського, Клепачів і Жидичин Ківерцівського.

Тепер цей список поповнила ще й церква села Житані.

Станом на 20 лютого до Православної церкви України перейшло 338 парафіяльних храмів УПЦ МП.

За інформацією члена синоду об'єднаної Православної церкви України Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат 15%.

Нагадаємо, у Києві до Помісної церкви перейшли 12 священиків колишньої УПЦ МП.