Кіпрська церква засудила агресивну політику Росії щодо Православної церкви України



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Синод Кіпрської православної церкви Фото: ТСН

Кіпрська церква повністю підтримала Україну у її прагненні створити свою Помісну церкву

У понеділок, 18 лютого, відбувся синод Кіпрської православної церкви, на якому обговорили питання визнання Православної церкви України.

Як повідомляє «ТСН», за результатами засідання представники синоду зачитали рішення, яке було ухвалене.

Так, Кіпрська церква повністю підтримала Україну у її прагненні створити свою Помісну церкву. Зазначили, що Україна мала повне право просити Вселенський патріархат про автокефалію.

Також в ухваленому рішенні критикується Росія та її агресивна поведінка щодо Православної церкви України (ПЦУ).

«Священики зазначають, що у представників Російської церкви була змога прийти на собор та зазначити свою позицію відкрито і домовлятись про діалог, але цього зроблено не було, тож через своє ігнорування собору і втручатись у справи ПЦУ надалі права не мають», - цитує ЗМІ рішення синоду.

Наостанок у рішенні зазначили, що хоч Помісна церква була покликана вирішити проблему внутрішнього церковного розколу в Україні, поки що зберігається чимало протиріч та напруженості у релігійному середовищі всередині країни.

«Кіпрська церква зазначає, що, ймовірно, Вселенський патріархат має вплинути зі свого боку для якнайшвидшого вирішення проблемних питань, а якщо з часом проблему не буде вирішено, варто зібрати ще один Помісний собор», додає видання.

Зазначимо, на цьому синоді очікувалося, що Кіпрська церква отці визнає ПЦУ, однак у рішенні про це не йдеться.

Раніше повідомлялося, що Кіпрська Церква орієнтована виступити модератором між Константинополем та Москвою, щоби запобігати розколу у Православній Церкві.

За повідомленням грецьких ЗМІ, ієрархи погодились, що не можна заперечувати право 50 мільйонів українців мати автокефалію, у той час, як 800 тисяч кіпріотів мають свою церкву. Найбільшою проблемою з якою стикнулися кіпрські архієреї, є значна фінансова допомога, яку деякі митрополії отримали від росіян.

Нагадаємо, що нещодавно очільник Церкви Кіпру заявив, що планує визнати митрополита Епіфанія. «Настане час, коли митрополит Епіфаній відвідає Кіпр і буде співслужити», – сказав архієпископ Хризостом.