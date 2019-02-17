На Хмельниччині ще одна церква «з боєм» змінила патріархат



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Війна за церкву на Хмельниччині пройшла з поліцією Фото: Антоній Махота

Громада с. Ставниця змінила канонічну приналежність із УПЦ МП до ПЦУ та висунула недовіру настоятелю храму

У храмі с. Ставниця Летичівського району знову відбулися парафіяльні збори, де громада прийняла рішення перейти до Православної Церкви України.

Як написав у Фейсбуці написав митрополит Хмельницького і Кам’янець-Подільського Православної Церкви України Антоній Махота, перші збори, які проводилися у клубі, сторона УПЦ МП не визнала дійсними, стверджуючи, що право голосу мають тільки оцерковлені люди так звана (релігійна громада) і вони там не були присутні.

Цього разу їх проводили безпосередньо на території храму.

Напередодні представники обох сторін опечатали храм до оголошення рішення загальних зборів. Збори цього разу проводили на території церкви. Правопорядок там забезпечували поліцейські.

У їх присутності, вдалося переконати представників УПЦ МП, що голосувати мають право усі особи, що прописані у селі Ставниця. Правоохоронці, ставши у церковних воротах, пропускали на подвір’я храму лише жителів села. Зайшовши на церковне подвір’я, люди розділялися на два боки відповідно до своїх переконань щодо приналежності до патріархату.

Представники УПЦ МП побачили, що їх кількість менш численна, тому рішення буде не на їх користь. Вони відразу ж залишили церковне подвір’я.

Прихильники ПЦУ вирішили скласти протокол парафіяльних зборів, куди занесли тих, що покинули церковне подвір’я, як тих, хто проголосував «проти». Всі інші обрали голову зборів, лічильну комісію, секретаря. Рішення зборів було таким: змінити канонічну приналежність із УПЦ МП до ПЦУ та висунути недовіру настоятелю храму, який також покинув церковне подвір’я.

Після зборів на території храму було відслужено прохальний молебень про заступництво Пресвятої Богородиці. За українців та помісну церкву молилися духовенство та Благочинний Летичівського району Андрій Смакула.

Як повідомляв раніше «Главком», що до Православної церкви України перейшли ще три релігійні громади на Хмельниччині.



За інформацією члена Синоду об'єднаної Православної церкви України Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат 15%.



Як повідомляв раніше «Главком», що до Православної церкви України перейшли ще три релігійні громади на Хмельниччині.



За інформацією члена Синоду об'єднаної Православної церкви України Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат 15%.



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