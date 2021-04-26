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    На Закарпатті рятувальники відновили пошуки туриста, який зник ще 13 лютого

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    Гірські рятувальники знову поновили пошукові роботи 40-річного киянина, що заблукав у Карпатах ще 13 лютого - На Закарпатті рятувальники відновили пошуки туриста, який зник ще 13 лютого
    Гірські рятувальники знову поновили пошукові роботи 40-річного киянина, що заблукав у Карпатах ще 13 лютого
    Фото: ДСНС

    Для повітряного моніторингу території було залучено безпілотний літальний апарат

    Гірські рятувальники відновили пошуки київського туриста, який заблукав у Карпатах ще 13 лютого. Пошукові групи знову обстежили місце, де, ймовірно, зник чоловік. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Закарпаття.

    Зокрема, рятувальники ще раз оглянули схили та водозбірники гір Гимба і Жид-Магура.

    «Зважаючи на те, що сніговий покрив у гірській місцевості зійшов рятувальники вчергове обстежили місце, де ймовірно заблукав турист», – йдеться в повідомленні.

    Наземні пошуки здійснювали 15 фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень с. Нижні Ворота, Мукачево та Ужгорода та 4 одиниці техніки серед яких всюдихід Богун.

    Також до пошуків долучились вісім волонтерів з Києва.

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    На Закарпатті рятувальники відновили пошуки туриста, який зник ще 13 лютого
    На Закарпатті рятувальники відновили пошуки туриста, який зник ще 13 лютого
    На Закарпатті рятувальники відновили пошуки туриста, який зник ще 13 лютого
    На Закарпатті рятувальники відновили пошуки туриста, який зник ще 13 лютого
    На Закарпатті рятувальники відновили пошуки туриста, який зник ще 13 лютого
    На Закарпатті рятувальники відновили пошуки туриста, який зник ще 13 лютого
    На Закарпатті рятувальники відновили пошуки туриста, який зник ще 13 лютого
    На Закарпатті рятувальники відновили пошуки туриста, який зник ще 13 лютого
    На Закарпатті рятувальники відновили пошуки туриста, який зник ще 13 лютого
    На Закарпатті рятувальники відновили пошуки туриста, який зник ще 13 лютого
    На Закарпатті рятувальники відновили пошуки туриста, який зник ще 13 лютого
    На Закарпатті рятувальники відновили пошуки туриста, який зник ще 13 лютого
    На Закарпатті рятувальники відновили пошуки туриста, який зник ще 13 лютого
    Фото: ДСНС

    Для повітряного моніторингу території було залучено безпілотний літальний апарат.

    «Пошуковими групами обстежено схили та водозбірники гори Гимба та Жид-Магура. На жаль, зниклого громадянина не знайдено», – зазначили в ДСНС.

    Теги: ДСНС Закарпаття рятувальники Карпати (гори) чоловік
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