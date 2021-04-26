На Закарпатті рятувальники відновили пошуки туриста, який зник ще 13 лютого

Гірські рятувальники знову поновили пошукові роботи 40-річного киянина, що заблукав у Карпатах ще 13 лютого

Для повітряного моніторингу території було залучено безпілотний літальний апарат

Гірські рятувальники відновили пошуки київського туриста, який заблукав у Карпатах ще 13 лютого. Пошукові групи знову обстежили місце, де, ймовірно, зник чоловік. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Закарпаття.

Зокрема, рятувальники ще раз оглянули схили та водозбірники гір Гимба і Жид-Магура.

«Зважаючи на те, що сніговий покрив у гірській місцевості зійшов рятувальники вчергове обстежили місце, де ймовірно заблукав турист», – йдеться в повідомленні.

Наземні пошуки здійснювали 15 фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень с. Нижні Ворота, Мукачево та Ужгорода та 4 одиниці техніки серед яких всюдихід Богун.

Також до пошуків долучились вісім волонтерів з Києва.

Для повітряного моніторингу території було залучено безпілотний літальний апарат.

«Пошуковими групами обстежено схили та водозбірники гори Гимба та Жид-Магура. На жаль, зниклого громадянина не знайдено», – зазначили в ДСНС.