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    Популярний український гірськолижний курорт потопає у снігу (фото)

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    Драгобрат навіть у квітні залишається актуальним для спусків - Популярний український гірськолижний курорт потопає у снігу (фото)
    Драгобрат навіть у квітні залишається актуальним для спусків
    Фото: Василь Молдавчук

    Зима не відступає на найбільш високогірному курорті Українських Карпат

    Найбільш високогірний гірськолижний курорт України потопає в снігу, пори те, що через тиждень закінчується квітень. Фото з засніженого курорту опублікував на своїй сторінці у Facebook Василь Молдавчук.

    «І був уже 144-й день зими. Або 23 квітня», – прокоментував автор світлин.

    Це гарна новина для любителів гірських лиж та сноуборду. Драгобрат навіть у квітні залишається актуальним для спусків.

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    Популярний український гірськолижний курорт потопає у снігу (фото)
    Популярний український гірськолижний курорт потопає у снігу (фото)
    Популярний український гірськолижний курорт потопає у снігу (фото)
    Популярний український гірськолижний курорт потопає у снігу (фото)


    Курорт розташований у масиві Свидовець, де підковоподібне розташування гір створює унікальні природні умови і забезпечує наявність стабільного снігового покриття з листопада по травень.

    Нагадаємо, минулого тижня до України дістався південно-західний циклон «Ксандер» і приніс з собою вітер, дощ і мокрий сніг.

    Раніше стало відомо, що гірськолижний курорт «Буковель» відновив свою роботу у зв’язку з тим, що Прикарпаття вийшло з червоної зони карантину.
    Теги: туризм Карпати (гори) снігопад гірські лижі
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