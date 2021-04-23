Популярний український гірськолижний курорт потопає у снігу (фото)

Драгобрат навіть у квітні залишається актуальним для спусків

Зима не відступає на найбільш високогірному курорті Українських Карпат

Найбільш високогірний гірськолижний курорт України потопає в снігу, пори те, що через тиждень закінчується квітень. Фото з засніженого курорту опублікував на своїй сторінці у Facebook Василь Молдавчук.

«І був уже 144-й день зими. Або 23 квітня», – прокоментував автор світлин.

Це гарна новина для любителів гірських лиж та сноуборду. Драгобрат навіть у квітні залишається актуальним для спусків.





Курорт розташований у масиві Свидовець, де підковоподібне розташування гір створює унікальні природні умови і забезпечує наявність стабільного снігового покриття з листопада по травень.

Нагадаємо, минулого тижня до України дістався південно-західний циклон «Ксандер» і приніс з собою вітер, дощ і мокрий сніг.