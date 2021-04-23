Популярний український гірськолижний курорт потопає у снігу (фото)
Зима не відступає на найбільш високогірному курорті Українських Карпат
Найбільш високогірний гірськолижний курорт України потопає в снігу, пори те, що через тиждень закінчується квітень. Фото з засніженого курорту опублікував на своїй сторінці у Facebook Василь Молдавчук.
«І був уже 144-й день зими. Або 23 квітня», – прокоментував автор світлин.
Це гарна новина для любителів гірських лиж та сноуборду. Драгобрат навіть у квітні залишається актуальним для спусків.
Курорт розташований у масиві Свидовець, де підковоподібне розташування гір створює унікальні природні умови і забезпечує наявність стабільного снігового покриття з листопада по травень.
Нагадаємо, минулого тижня до України дістався південно-західний циклон «Ксандер» і приніс з собою вітер, дощ і мокрий сніг.Раніше стало відомо, що гірськолижний курорт «Буковель» відновив свою роботу у зв’язку з тим, що Прикарпаття вийшло з червоної зони карантину.