Для унікальної операції київських медиків доставили в Запоріжжя літаком Нацгвардії (фото)

Вдруге в Україні вдало проведено трансплантацію нирки від померлого донора

Лікарі лікарні «Охмадит» спільно з фахівцями Центру хірургії імені Шалімова здійснили пересадку органів, взятих у 42-річної жінки, що померла учора від інсульту у Запоріжжі. Бригаду трансплантологів було екстрено доставлено до цього міста з Києва літаком Національної гвардії України, повідомляє заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Так як час в таких випадку йде на лічені години, координатор трансплантацій МОЗ Дмитро Коваль попросив допомогти з літаком для термінової перекидання двох бригад лікарів трансплантологів з Києва в Запоріжжя і назад... Менш ніж за годину борт АН-26 Національної Гвардії був заправлений і готовий до вильоту в Запоріжжя», – повідомляє він.

У дописі зазначається, що за планом трансплантації у передчасно загиблого від обширного інсульту донора були взяті дві нирки і печінка. Чоловік померлої не заперечував проти трансплантації. Одна нирка була пересаджена на місці в Обласній клінічній лікарні, друга нирка призначалася для 11-річного Богдана, який вже більше двох років жив в клініці «Охмадит», прив'язаний до апарату «штучна нирка», не знаючи радощів дитинства.

«Це друга трансплантація нирки дитині від померлого донора. Раніше трансплантації дітям в Україні робилися тільки від їх рідних, але це було можливо не завжди через біологічної не сумісні. Донорська печінка сьогодні ж була пересаджена хірургами-трансплантологами пацієнту, який без такої пересадки помер би протягом декількох місяців» – пише Антон Геращенко і зазначає, що ця операція була проведена в Інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова.

Нагадаємо, що 29 березня у столичному центрі нефрології було вперше пересаджено нирку.

Також наприкінці березня у Києві було зроблено унікальну операцію з трансплантації кісткового мозку.

Раніше стало відомо, що Україна легалізувала ринок біоімплантатів для трансплантації.