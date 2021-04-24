На Рівненщині блискавка уразила двох людей

Підліток дістав опіки I-II ступеня – уражено 35% поверхні тіла

У Рівненській області двоє людей, підліток і чоловік, постраждали від удару блискавки, повідомив обласний центр екстреної медичної допомоги у Facebook.

На лінію 103 надійшов виклик від лікарки із села Сновидовичі Сарненського району. Фельдшерка розповіла, що односельчанин привіз двох чоловік з опіками від удару блискавки.

За вказаною адресою прибула бригада екстреної медичної допомоги. Медики оглянули двох чоловіків (31 і 15 років). В одного постраждалого були опіки лівої частини тіла, в іншого – правої.

Зазначають, що сильніше постраждав підліток. Він дістав опіки I-II ступеня – уражено 35% поверхні тіла.

За словами чоловіка, який привіз потерпілих, вони втрьох їхали з лісу на підводі. Почався дощ, під час якого блискавка влучила у двох людей.

Працівники «швидкої» надали необхідну медичну допомогу і госпіталізували постраждалих у Рокитнівську центральну районну лікарню.

Пізніше підлітка доправили в опіковий центр Рівненської обласної клінічної лікарні.

До слова, пасажирський літак, що здійснював посадку в США під час шторму, вдарила блискавка. Інцидент стався, коли лайнер Boeing 737 MAX летів на висоті дев'ять тисяч метрів і готувався до приземлення в Панама-Сіті (штат Флорида).

На ролику, знятому з кабіни пілотів, видно, що один з розрядів вдарив в носову частину літака.