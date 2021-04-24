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    На Рівненщині блискавка уразила двох людей

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    На Рівненщині блискавка уразила двох людей - На Рівненщині блискавка уразила двох людей
    На Рівненщині блискавка уразила двох людей
    Фото з відкритих джерел

    Підліток дістав опіки I-II ступеня – уражено 35% поверхні тіла

    У Рівненській області двоє людей, підліток і чоловік, постраждали від удару блискавки, повідомив обласний центр екстреної медичної допомоги у Facebook.

    На лінію 103 надійшов виклик від лікарки із села Сновидовичі Сарненського району. Фельдшерка розповіла, що односельчанин привіз двох чоловік з опіками від удару блискавки.

    За вказаною адресою прибула бригада екстреної медичної допомоги. Медики оглянули двох чоловіків (31 і 15 років). В одного постраждалого були опіки лівої частини тіла, в іншого – правої.

    Зазначають, що сильніше постраждав підліток. Він дістав опіки I-II ступеня – уражено 35% поверхні тіла.

    За словами чоловіка, який привіз потерпілих, вони втрьох їхали з лісу на підводі. Почався дощ, під час якого блискавка влучила у двох людей.

    Працівники «швидкої» надали необхідну медичну допомогу і госпіталізували постраждалих у Рокитнівську центральну районну лікарню.

    Пізніше підлітка доправили в опіковий центр Рівненської обласної клінічної лікарні.

    До слова, пасажирський літак, що здійснював посадку в США під час шторму, вдарила блискавка. Інцидент стався, коли лайнер Boeing 737 MAX летів на висоті дев'ять тисяч метрів і готувався до приземлення в Панама-Сіті (штат Флорида).

    На ролику, знятому з кабіни пілотів, видно, що один з розрядів вдарив в носову частину літака.

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    Теги: Флорида чоловік час
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