  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    На закордонних виборчих дільницях партія «Слуга народу» почала випереджати «ЄС»

    • Розсилка
    За інформацією ЦВК, наразі партія &laquo;Слуга народу&raquo; набирає 29% голосів виборців за кордоном, &laquo;Європейська солідарність&raquo; - 28,8% - На закордонних виборчих дільницях партія «Слуга народу» почала випереджати «ЄС»
    За інформацією ЦВК, наразі партія «Слуга народу» набирає 29% голосів виборців за кордоном, «Європейська солідарність» - 28,8%

    Партія «Слуга народу» почала випереджати «Європейську солідарність» на 0,2%

    На закордонних виборчих дільницях за результатами опрацювання 95, 09% електронних протоколів голосування партія «Слуга народу» почала випереджати «Європейську солідарність» на 0,2%.

    Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.

    Читайте також

    За інформацією ЦВК, наразі партія «Слуга народу» набирає 29% голосів виборців за кордоном, «Європейська солідарність» - 28,8%, «Голос» - 19,03%. За ними йде партія Шарія з показником 4,6%. У ВО «Свобода» трохи менший результат - 4,26%, а «Опозиційна платформа - За життя» набирає 3,78% голосів.

    Партія «Батьківщина» з показником 2,04% наразі на восьмому місці.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.02%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
    Читайте також
    ЦВК ЄС Батьківщина Європейська солідарність вибори Свобода За життя партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ