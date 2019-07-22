На закордонних виборчих дільницях партія «Слуга народу» почала випереджати «ЄС»
За інформацією ЦВК, наразі партія «Слуга народу» набирає 29% голосів виборців за кордоном, «Європейська солідарність» - 28,8%
Партія «Слуга народу» почала випереджати «Європейську солідарність» на 0,2%
На закордонних виборчих дільницях за результатами опрацювання 95, 09% електронних протоколів голосування партія «Слуга народу» почала випереджати «Європейську солідарність» на 0,2%.
Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.
Читайте також
За інформацією ЦВК, наразі партія «Слуга народу» набирає 29% голосів виборців за кордоном, «Європейська солідарність» - 28,8%, «Голос» - 19,03%. За ними йде партія Шарія з показником 4,6%. У ВО «Свобода» трохи менший результат - 4,26%, а «Опозиційна платформа - За життя» набирає 3,78% голосів.
Партія «Батьківщина» з показником 2,04% наразі на восьмому місці.
Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
-
Слуга народу43.14%
-
ОПЗЖ13.02%
-
Батьківщина8.18%
-
Європейська солідарність8.12%
-
Голос5.84%
-
Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
-
Сила і честь3.82%
-
Опозиційний блок3.03%
-
Українська стратегія Гройсмана2.40%
-
Партія Шарія2.23%
-
Свобода2.16%
-
Громадянська позиція1.05%
-
Партія зелених України0.65%
-
Самопоміч0.64%
-
Аграрна партія України0.49%
-
Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
-
Сила людей0.19%
-
Сила права0.14%
-
Соціальна справедливість0.11%
-
Патріот0.10%
-
Факел0.05%
-
Незалежність0.05%