На закордонних виборчих дільницях партія «Слуга народу» почала випереджати «ЄС»



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За інформацією ЦВК, наразі партія «Слуга народу» набирає 29% голосів виборців за кордоном, «Європейська солідарність» - 28,8%

Партія «Слуга народу» почала випереджати «Європейську солідарність» на 0,2%

На закордонних виборчих дільницях за результатами опрацювання 95, 09% електронних протоколів голосування партія «Слуга народу» почала випереджати «Європейську солідарність» на 0,2%.

Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.

За інформацією ЦВК, наразі партія «Слуга народу» набирає 29% голосів виборців за кордоном, «Європейська солідарність» - 28,8%, «Голос» - 19,03%. За ними йде партія Шарія з показником 4,6%. У ВО «Свобода» трохи менший результат - 4,26%, а «Опозиційна платформа - За життя» набирає 3,78% голосів.

Партія «Батьківщина» з показником 2,04% наразі на восьмому місці.

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