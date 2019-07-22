На Житомирщині висуванці від «Слуги народу» перемагають Розенблата і Пашинського



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Попереду у Борислава Розенблата висуванець «Слуги народу» Ігор Герасименко, кандидатка від партії «Опозиційна платформа – За життя» Наталія Леонченко та ексголова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич

У 62 окрузі чинний депутат Борислав Розенблат займає тільки четверте місце і нардеп Сергій Пашинський у 64 окрузі пасе задніх - дані ЦВК

На Житомирщині в одномандатних виборчих округах з 62 до 64 лідирують шість кандидатів від партії «Слуга народу».

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Так, в окрузі №62 після підрахунку 48% протоколів найбільше голосів отримує висуванець «Слуги народу» Ігор Герасименко (47,38%). Далі йдуть кандидатка від партії «Опозиційна платформа – За життя» Наталія Леонченко з результатом 7,92% та ексголова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич із 7,38%. Чинний народний депутат, самовисуванець Борислав Розенблат займає 4 місце, набравши 6,89%.

В окрузі №63 після опрацювання 46,86% протоколів лідирує представник «Слуги народу» Богдан Кицак, який набрав 43,21% і випередив народного депутата Олександра Ревегу (14,76%) та висуванця «Батьківщини» Анатолія Шаповала (11,26%).

В окрузі №64 за результатом підрахунку 46,61% протоколів перше місце займає висуванець «Слуги народу» Вячеслав Сігачов (28,71%), який обійшов народних депутатів, самовисуванців Володимира Арешонкова (25,82%) та Сергія Пашинського (17,59%).

Нагдаємо, народний депутат Борислав Розенблат у липні 2017 року звинувачений ГПУ у корупційних діях за «бурштиновою справою». За версією слідчих вимагав хабар у агента НАБУ для «вирішення питань» щодо розробки бурштину в українському Поліссі.

Як відомо, у липні 2018 року секретар комітету з питань національної безпеки і оборони Тетяна Блистів подала в ГПУ заяву на народного депутата Сергія Пашинського, який погрожував їй та її родині убивством. Генпрокурор Юрий Луценко заявив, що справа зареєстрована і передана за підзвітністю до Служби безпеки України.