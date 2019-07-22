На Львівщині лідирує нардеп від «Євросолідарності» Княжицький



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Микола Княжицький

Княжицькому на своєму окрузі вдалося отримати 23,29% голосів виборців

На окрузі №116 у Львівській області, після підрахунку 43,20% голосів, лідирує кандидат від партії «Європейська солідарність» Микола Княжицький.

Про це свідчать дані ЦВК.

Княжицькому на своєму окрузі вдалося отримати 23,29% голосів виборців.

Його головний конкурент, кандидат від політичної партії «Голос» Марта Романяк отримала 20,02 % голосів.

На третьому місці в цьому окрузі виявився Ростислав Мельник від «Слуги народу», який завоював 13,02% голосів виборців.

У партії «Голос» готові пропонувати лідера політсили музиканта Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України, але вважають, що потрібно визначитися з тим, хто буде формувати уряд.

Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.