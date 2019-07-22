На Львівщині лідирує нардеп від «Євросолідарності» Княжицький
Княжицькому на своєму окрузі вдалося отримати 23,29% голосів виборців
На окрузі №116 у Львівській області, після підрахунку 43,20% голосів, лідирує кандидат від партії «Європейська солідарність» Микола Княжицький.
Про це свідчать дані ЦВК.
Княжицькому на своєму окрузі вдалося отримати 23,29% голосів виборців.
Його головний конкурент, кандидат від політичної партії «Голос» Марта Романяк отримала 20,02 % голосів.
На третьому місці в цьому окрузі виявився Ростислав Мельник від «Слуги народу», який завоював 13,02% голосів виборців.
У партії «Голос» готові пропонувати лідера політсили музиканта Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України, але вважають, що потрібно визначитися з тим, хто буде формувати уряд.
Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.
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Слуга народу43.14%
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ОПЗЖ13.02%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.12%
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Голос5.84%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
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Сила і честь3.82%
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Опозиційний блок3.03%
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Українська стратегія Гройсмана2.40%
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Партія Шарія2.23%
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Свобода2.16%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.