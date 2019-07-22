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    На Львівщині лідирує нардеп від «Євросолідарності» Княжицький

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    Микола Княжицький - На Львівщині лідирує нардеп від «Євросолідарності» Княжицький
    Микола Княжицький

    Княжицькому на своєму окрузі вдалося отримати 23,29% голосів виборців

    На окрузі №116 у Львівській області, після підрахунку 43,20% голосів, лідирує кандидат від партії «Європейська солідарність» Микола Княжицький.

    Про це свідчать дані ЦВК.

    Княжицькому на своєму окрузі вдалося отримати 23,29% голосів виборців. 

    Його головний конкурент, кандидат від політичної партії «Голос» Марта Романяк отримала 20,02 % голосів. 

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    На третьому місці в цьому окрузі виявився Ростислав Мельник від «Слуги народу», який завоював 13,02% голосів виборців. 

    У партії «Голос» готові пропонувати лідера політсили музиканта Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України, але вважають, що потрібно визначитися з тим, хто буде формувати уряд.

    Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку  21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.02%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
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    ЦВК Микола Княжицький Європейська солідарність вибори партії політика уряд
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