«Укроборонпром» заявив про спробу захоплення заводу «Квант»



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В «Укроборонпромі» переконані, що наразі відбувається спланована акція із блокування підприємства

Державний концерн «Укроборонпром» звернувся до правоохоронних органів щодо припинення рейдерського захоплення АТ «Завод «Квант».

Про це йдеться на сайті «Укроборонпрому».

«ДК «Укроборонпром» звернувся до правоохоронних органів щодо припинення рейдерського захоплення АТ «Завод «Квант». Ми переконані, що наразі відбувається спланована акція із блокування підприємства та примусового доведення його до банкрутства особами, які називають себе «власниками підприємства». 3 вересня ситуація із недопущенням керівництва повторилась. Більше того, з'явився новий фігурант рейдерського захоплення – Михайло Золоторьов. Ця особа представляється директором ТОВ «Завод «Квант» і заявляє право власності на усе майно АТ «Завод «Квант», - йдеться у повідомленні.

«Укроборонпром» інформує, що громадянина Золоторьова призначено на посаду у ТОВ «Завод «Квант» 31 серпня 2018 року, аби якомога швидше завершити «рейдерську схему».

«Статутний капітал цієї фірми... сягає 869 гривень, а основною її діяльністю вказано надання в оренду нерухомого майна.

«Укроборонпром» наголошує, що задіє усі законні заходи для захисту інтересів держави.