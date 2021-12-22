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    «Омікрон» активізував супротивників вакцинації (відео)

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    Пандемія коронавірусу все ніяк не завершиться. Вакцинація у цій ситуації&nbsp;&ndash; найкращий варіант вберегти себе - «Омікрон» активізував супротивників вакцинації (відео)
    Пандемія коронавірусу все ніяк не завершиться. Вакцинація у цій ситуації – найкращий варіант вберегти себе
    фото з відкритих джерел

    Кількість інфікувань починає зашкалювати

    Після «альфи», «гамми» і «дельти», тепер «Омікрон» на перших шпальтах світових ЗМІ. Через нього чимало країн знову ввели жорсткі обмеження для подорожей, повідомляє DW.

    Тут бояться, що новий варіант може бути навіть більш заразним, і вакцини слабше захищатимуть від нього. Навіть у країнах з високим рівнем вакцинованого від «ковіду» населення починають зашкалювати показники інфікування. Зараження коронавірусом виникає навіть попри вакцинацію. Це непокоїть чимало людей і породжує нові чутки щодо неефективності щеплень.

    Антивакцинатори вважають це свідченням того, що вакцини не працюють.

    Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій. 16 грудня «Дія» оновила сертифікат для авторизації.

    До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії». Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

    Тим часом вчені з'ясували, у кого утворюється «суперімунітет» до Covid-19.

    Також академік розповів про особливості «Омікрону» та чому його поширення – це добрі новини.

    За прогнозами ВООЗ «Омікрон» почне домінувати в Європі вже у найближчі тижні.

    Додамо, що напередодні Різдва шість областей виходять із «червоної» зони.

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    Теги: хвороби вакцинація коронавірус
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    «Омікрон» активізував супротивників вакцинації (відео)