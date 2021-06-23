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    Індійський штам Covid-19 – загроза, до якої не готова Україна

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Індійський штам Covid-19 – загроза, до якої не готова Україна

    Вакцина – це ваш шанс, що якщо і заразитеся, то хвороба пройде легко і ви не помрете

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    Час общения с западными медиками и вирусологами, а потом с нашими, погрузили меня в состояние близкое к панике. Дело в том, что индийский штам Covid-19, которому присвоено свое имя «дельта», – это уже то неотвратимое бедствие, с которым столкнётся Украина в ближайшее время и к которому мы не готовы. Начнём с того, что его отличительной особенностью является высокая степень заразности и быстрое распространяется болезни. Кроме того, лишь вакцины остаются эффективным методом противодействия ему, но только при условии полного завершения курса вакцинации. Но и эффективность вакцин абсолютно разная. Тем более, что уже есть информация о том, что сообщение этот штамм обнаружили у вакцинированных. Но в любом случае, вакцинированные показывают «более легкое» протекание заболевания в случае инфицирования после вакцинации.

    А на фоне всего этого появляется информация, что в Украине упали темпы вакцинации и за последние сутки привились только 4,3 тысячи украинцев, а Pfizer все ещё недоступен для большинства. Да и обеспечение больниц по прежнему оставляет желать лучшего. Но наша власть кормит людей сказками и рассказывает, что она готова, как никогда. Мы уже видели результаты этой готовности в количестве более 50 000 смертей. Тогда Зеленский назвал себя и свое окружение «мастерами спорта по борьбе с коронавирусом». И я понимаю, что он и его окружение будут опять раздувать щеки, но если они опять упустят время, то это приведёт к ещё большим жертвам среди наших граждан. Кстати, как там 5 000 000 вакцинированных, которых обещал Ляшко? Там где и 1 миллиард деревьев Зеленского.

    И вот на фоне всего этого европейцы считают, что они ещё недостаточно готовы к новой волне коронавируса и стараются минимизировать количество возможных жертв увеличивая скорость вакцинации и обеспечивая больницы всем необходимым. А у нас? А у нас видосики, пиар и громкие обещания. И ценой этому будут новые смерти людей. Поэтому не рассчитываете сильно на государство и позаботьтесь о себе сами. Носите маски в помещении и общественном транспорте, мойте регулярно руки и соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь санитайзерами. И если у вас есть возможность, то вакцинируйтесь. Вакцина – это ваш шанс, что если и заразитесь этой хворью, то болезнь пройдёт легко и вы не умрёте. Эта пандемия ещё не закончилась. Берегите себя.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: хвороби вакцинація коронавірус
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    Індійський штам Covid-19 – загроза, до якої не готова Україна