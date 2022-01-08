Німеччина послаблює умови в’їзду для туристів з України

Берлін виключив Україну зі списку країн підвищеного ризику

Від завтра, із 9 січня, Україна вже не належатиме до списку країн підвищеного ризику для Німеччини, йдеться у повідомленні на сайті Інституту імені Роберта Кохаа, пише dw.com.

Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року. В'їзд дозволявся у разі гострої потреби або за наявності сертифікату повної вакцинації від Covid-19. При цьому перед прибуттям до Німеччини необхідно було зареєструватися на спеціальному сайті та мати при собі підтвердження реєстрації при в’їзді.

Ті, хто мали право на в'їзд у ФРН, але не були повністю щепленими проти коронавірусу, повинні були відбути 10-денний карантин. Вийти з нього можна було лише за п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту.

Отже, із 9 січня спеціальні правила не застосовуватимуться до подорожніх із України. Вони підлягатимуть лише загальним правилам в'їзду до Німеччини: усі старші за шість років зобов'язані пред'явити негативний тест на коронавірус або ж сертифікат про повний курс вакцинації чи довідку про нещодавнє одужання.

Тим часом 7 січня, на тлі поширення омікрон-варіанту коронавірусу, федеральна та земельна влада Німеччини посилила правила відвідування ресторанів, кафе та барів.

Щеплені бустерною дозою вакцини проти Covid-19 зможуть відвідувати заклади громадського харчування без обмежень. Вакциновані двома дозами та ті, хто перехворів коронавірусом, мають пред'явити негативний тест на коронавірус.

Водночас правила карантину для тих, хто перебував у контакті з інфікованим, а також правила ізоляції хворих на Covid-19, у Німеччині послабили. За наявності бустерного щеплення, люди, які контактували з носіями коронавірусу, будуть звільнені від карантину.

Звільнення поширюється і на тих, хто контактував із хворими, які пройшли повторний курс вакцинації або повторно перехворіли на протягом останніх трьох місяців. Для всіх інших залишається чинним 10-денний карантин, тривалість якого можна скоротити до семи днів за умови пред'явлення негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген.