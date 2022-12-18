Авіаексперт розповів про найнебезпечніші літаки та ракети росіян

Найбільшу загрозу цивільному населенню та інфраструктурі несуть неточні російські ракети

Бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм ракет ракети X-22 та X-32, становить найбільшу загрозу для України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів науковий співробітник полтавського Музею важкої бомбардувальної авіації, колишній помічник командира Ту-22М3 Геннадій Дерикаптан.

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«Як я бачу, росіяни не дуже прицільно стріляють. Тому вони можуть використовувати Ту-22М3 і ракети X-22, X-32. Дальність цієї ракети – 500 км, вона набагато дешевша за інші ракети більшої дальності і її дуже важко збити. Здається, ми жодної такої ракети не збили за період цієї війни, усі ворожі ракети Х-22 і Х-32 долетіли. У них цікава траєкторія польоту, вони високо летять. Коли ракета заходить на ціль, вона розганяється до дуже великої швидкості, тому її важко збити. А найголовніше, що у ворога цих ракет достатня кількість. Ту-22М3 – носій таких ракет. Росіяни їх використовують для ураження будь-яких цілей», – сказав Дерикаптан.

Він нагадав, що саме неточна російська ракета влучила у торгівельний центр у Кременчуці, хоча ціллю, ймовірно, був завод, який був поблизу.

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«Можемо згадати влучання ракети у торговий центр у Кременчуці. Поряд з ним був завод. Тоді одна ракета влучила у торговий центр, інша у завод, от така «влучність». Це були або Х-22, або Х-32. Якщо ж по енергосистемах стріляють, то їм потрібне точне влучання. Для цього вони використовують X-101, X-555», – розповів авіаексперт.

Нагадаємо, що 27 червня 2022 року армія РФ здійснила терористичний акт – нанесла ракетний удар по торговельному центру «Амстор» у Кременчуці. Внаслідок теракту загинуло 21 особа. Британська розвідка вважає, що справжньою ціллю атаки був завод «Кредмаш».

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, яке засвідчило влучання ракети у повністю цивільний об'єкт.