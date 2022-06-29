Удар по ТРЦ у Кременчуці. Британська розвідка озвучила, куди цілилися росіяни

Британія вважає, що справжньою ціллю атаки був завод «Кредмаш»

Ймовірно, що російські військові 27 червня під час ракетного удару по кременчуцькому торговому центру хотіли влучити в сусідній інфраструктурний об’єкт. Про це повідомляється у звіті британської розвідки.

«Існує реальна ймовірність, що ракетний удар по Кременчуцькому торговому центру 27 червня 2022 року мав на меті вразити сусідній інфраструктурний об’єкт», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що Росія продовжуватиме завдавати ударів, намагаючись перешкодити постачанню українських сил.

«Дефіцит у Росії більш сучасної високоточної ударної зброї і професійні недоліки планування з її наведення, швидше за все, призведуть до нових жертв серед цивільного населення», – йдеться в звіті.

Зазначимо, що поряд з ТЦ «Амстор» в Кременчуці знаходиться завод «Кредмаш», що виробляє дорожню техніку.

Раніше «Кредмаш» підтвердив, що одна із ракет влучила у територію заводу.