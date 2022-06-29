Удар по ТРЦ у Кременчуці. Британська розвідка озвучила, куди цілилися росіяни
Британія вважає, що справжньою ціллю атаки був завод «Кредмаш»
Ймовірно, що російські військові 27 червня під час ракетного удару по кременчуцькому торговому центру хотіли влучити в сусідній інфраструктурний об’єкт. Про це
«Існує реальна ймовірність, що ракетний удар по Кременчуцькому торговому центру 27 червня 2022 року мав на меті вразити сусідній інфраструктурний об’єкт», – йдеться в повідомленні.
Розвідка зазначає, що Росія продовжуватиме завдавати ударів, намагаючись перешкодити постачанню українських сил.
«Дефіцит у Росії більш сучасної високоточної ударної зброї і професійні недоліки планування з її наведення, швидше за все, призведуть до нових жертв серед цивільного населення», – йдеться в звіті.
Зазначимо, що поряд з ТЦ «Амстор» в Кременчуці знаходиться завод «Кредмаш», що виробляє дорожню техніку.
Раніше «Кредмаш» підтвердив, що одна із ракет влучила у територію заводу.
Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.
Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-
Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.
Вчора відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Його зібрали після масованих обстрілів росіянами українських міст останніми днями. Зокрема, після прильоту в торговий центр у Кременчуці.
Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.