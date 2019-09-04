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    Скалецька здивована, що Радуцький назвав її «своєю людиною»

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    Зоряна Скалецька - Скалецька здивована, що Радуцький назвав її «своєю людиною»
    Зоряна Скалецька

    «Я з Михайлом Радуцьким, якщо десь і перетиналася, то це були ефіри», - підкреслила новий міністр охорони здоров'я

    Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що близько не знайома з народним депутатом від «Слуги народу» Михайлом Радуцьким.

    Про це міністр сказала 4 вересня на прес-конференції, відповідаючи на питання, що її пов'язує з Радуцьким, який назвав її «своєю людиною», і чи відповідає дійсності інформація про те, що він в майбутньому очолить МОЗ, а сама Скалецька на цій посаді тимчасово.

    «Я з Михайлом Радуцьким, якщо десь і перетиналася, то це були ефіри. На якомусь із них я сказала, що я як писала законопроекти, так і далі буду їх писати, і якщо потрібна буде допомога - звертайтеся. Ми спілкувалися тільки на цю тематику», - сказала вона.

    За словами Скалецької, після цього їй запропонували подати своє резюме на посаду глави МОЗ, і іншого спілкування з Радуцьким не було.

    «Ніякої іншої інформації або домовленостей я не отримувала і не проводила», - запевнила новий міністр охорони здоров'я.

    Як відомо, 29 серпня під час першого засідання Верховної Ради IХ скликання Радуцький вів переписку про кандидатів на пост міністра охорони здоров'я. У листуванні в месенджері на своєму смартфоні Радуцький назвав Зоряну Скалецьку (Черненко) «своєю людиною» і спрогнозував її призначення главою МОЗ.

    Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що в керівництві Міністерства охорони здоров’я за кілька місяців може статися ротація – очільником відомства стане Михайло Радуцький, а чинна керівник МОЗ Зоряна Скалецька – його заступником.

    На засіданні 29 серпня парламент призначив міністром охорони здоров’я Зоряну Скалецьку (Черненко).

    Джерело: Ліга.net

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