В уряді прогнозують, що масового закриття лікарень в Україні не буде



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Більшість лікарень перебуває у комунальній власності, тому міністерство охорони здоров’я не займається їх закриттям

Після переходу на нову модель фінансування та створення госпітальних округів в Україні не очікується масового закриття лікарень, але деяким з них доведеться перепрофілюватися.

Про це в ефірі «Громадського» заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

«Рішення про закриття, реорганізацію чи будь-що інше має здійснювати місцева влада, виходячи з розуміння як власник, як вони можуть організувати (роботу - ред.). Тому я більш ніж переконана, що не настільки актуальне закриття закладів, скільки правильне використання цього ресурсу приміщень», - сказала очільниця МОЗ.

Вона пояснила, що більшість лікарень перебуває у комунальній власності, тому міністерство не займається їх закриттям.

«І сьогодні для місцевої влади швидше буде виклик, як перепрофілювати те чи інше відділення чи заклад, можливо, скомпонувати види закладів, відділень, аби мати можливість не просто забезпечити доступ, а ще й розширити його», - зазначила міністр.

Нагадаємо, Скалецька не бачить жодної логіки у закидах на свою адресу щодо згортання медичної реформи.

Раніше Скалецька пояснила, які зміни чекають українців у 2020 році.

До слова, колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун викрила брехню нової влади стосовно суми грошей, яку держава виділятиме на одного пацієнта