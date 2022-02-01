Лікарка назвала нардепа від «слуг народу», який суттєво змінив зовнішність

Зірки та політики не люблять афішувати зміни на своїх обличчях

Українські політики, як чоловіки, так і жінки, намагаються приховати, які зміни робили зі своєю зовнішністю. Проте наразі впевнено можна назвати ім'я нардепа від фракції «Слуга народу», який суттєво змінював свою зовнішність. Про це лікарка естетичної медицини Ірина Забишна розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«Зараз дуже модно говорити про наших зірок та рідше про політиків. Але всі вони частіше не люблять афішувати зміни, які роблять на своїх обличчях. Якщо говорити про чоловіків, то, думаю, що Микола Тищенко (заступник голови фракції «Слуга народу») стовідсотково покращував свою зовнішність», – каже лікарка.

Вона додала, що зірки шоу-бізнесу дуже часто користуються послугами косметологів – йдеться про Світлану Лободу та багато інших. «А що стосується співачки Ірини Білик, то в неї перебір з пластикою», – каже лікарка.

Також Ірина Забишна розповіла, якими процедурами користується Юлія Тимошенко, яка останнім часом помітно помолодшала.

«Думаю, вона користується новітніми технологіями ін‘єкційної та апаратної косметології. Якщо поглянути на її фото за останні роки, то її зовнішність настільки змінилася, що, скоріш за все, вона також зверталась до послуг пластичних хірургів. Думаю, була зроблена кругова підтяжка обличчя, ліпофілінг та блефаропластика», – пояснила Забишна.

Нагадаємо, недавно нардеп Тищенко знову оскандалився у привітанні. Також ексколега Тищенка розповіла про його ляпи на шоу.

Раніше «слуга» Тищенко привітав українців із Різдвом та потішив черговою обмовкою. Як відомо, на початку року «слуга» запустив кулінарне змагання.