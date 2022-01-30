Прихильниця Путіна співачка Доліна шокувала своєю лисиною (фото)
Виконавиця опублікувала низку знімків, на яких позує абсолютно лисою з короною на голові
Російська естрадна і джазова співачка Лариса Доліна, яка нещодавно скаржилася, що її не пускають до Одеси, здивувала своїх шанувальників кадрами з нової фотосесії.
В Інстаграмі 66-річна виконавиця опублікувала низку знімків, на яких позує абсолютно лисою з короною на голові. Також на фото Доліна постає у довгій сукні із чорною помадою на губах.
«Фрагменти минулої фотосесії. Цікаво, все-таки як мене бачать художники…», – написала у пості Доліна.
Зазначимо, Доліна однією з перших російських зірок підтримала анексію Криму та агресивну політику Путіна щодо Донбасу. Зірка постійно виступає в окупованому Криму, приймає нагороди з рук агресора та підтримує Путіна.
Нагадаємо, Лариса Долина була включена в «чорний список Миротворця», їй заборонений в'їзд в Україну, через антиукраїнські висловлювання і концерти в окупованому Криму.
До слова, співачка Світлана Лобода, яка поїхала до Росії після початку війни, намагається повернутися на український ринок.
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