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    Прихильниця Путіна співачка Доліна шокувала своєю лисиною (фото)

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    На фото Доліна постає у довгій сукні із чорною помадою на губах - Прихильниця Путіна співачка Доліна шокувала своєю лисиною (фото)
    На фото Доліна постає у довгій сукні із чорною помадою на губах
    фото: Лариса Доліна/Instagram

    Виконавиця опублікувала низку знімків, на яких позує абсолютно лисою з короною на голові

    Російська естрадна і джазова співачка Лариса Доліна, яка нещодавно скаржилася, що її не пускають до Одеси, здивувала своїх шанувальників кадрами з нової фотосесії.

    В Інстаграмі 66-річна виконавиця опублікувала низку знімків, на яких позує абсолютно лисою з короною на голові. Також на фото Доліна постає у довгій сукні із чорною помадою на губах.

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    Прихильниця Путіна співачка Доліна шокувала своєю лисиною (фото)
    Прихильниця Путіна співачка Доліна шокувала своєю лисиною (фото)
    Прихильниця Путіна співачка Доліна шокувала своєю лисиною (фото)
    Прихильниця Путіна співачка Доліна шокувала своєю лисиною (фото)

    «Фрагменти минулої фотосесії. Цікаво, все-таки як мене бачать художники…», – написала у пості Доліна.

    Зазначимо, Доліна однією з перших російських зірок підтримала анексію Криму та агресивну політику Путіна щодо Донбасу. Зірка постійно виступає в окупованому Криму, приймає нагороди з рук агресора та підтримує Путіна.

    Нагадаємо, Лариса Долина була включена в «чорний список Миротворця», їй заборонений в'їзд в Україну, через антиукраїнські висловлювання і концерти в окупованому Криму.

    До слова, співачка Світлана Лобода, яка поїхала до Росії після початку війни, намагається повернутися на український ринок.

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    Теги: Світлана Лобода ринок співачка
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    Прихильниця Путіна співачка Доліна шокувала своєю лисиною (фото)