Нардеп Тищенко знову оскандалився у привітанні

Народний обранець на День Соборності втрапив незручну ситуацію з дописом у соцмережі

«Слуга народу» Микола Тищенко, який на Різдво Христове примудрився привітати українців із Великоднем, розбурхав мережу своїм вітанням із Днем Соборності України.

Так, наразі на його сторінці викладено таке вітання: «Ми єдина, сильна та незалежна держава. Продовжуємо зшивати Україну разом».

Але раніше на цьому місці було зовсім інше привітання, де Тищенко називав Україну єдиною «від Києва до Закарпаття». Хоч повідомлення й вилучили, але, як кажуть, скріни не горять. Зокрема, його опублікував колишній народний депутат України Борислав Береза.

«Мітболу вже напхали за Україну «від Києва до Закарпаття» і він виправив пост. Але історія виправлень лишилася. І лишилося розуміння, що це фрик-шоу не закінчується», – підписав скріншот автор.

Нагадаємо, раніше «слуга» запустив кулінарне змагання. Тищенко пропонує українцям готувати мітболи.

Недавно мережа висміяла новий конфуз «слуги» Тищенка (відео).

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