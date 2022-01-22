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    Нардеп Тищенко знову оскандалився у привітанні

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    &laquo;Слуга&raquo; якось інакше уявляє географію України? - Нардеп Тищенко знову оскандалився у привітанні
    «Слуга» якось інакше уявляє географію України?
    скріншот із відео

    Народний обранець на День Соборності втрапив незручну ситуацію з дописом у соцмережі

    «Слуга народу» Микола Тищенко, який на Різдво Христове примудрився привітати українців із Великоднем, розбурхав мережу своїм вітанням із Днем Соборності України.

    Так, наразі на його сторінці викладено таке вітання: «Ми єдина, сильна та незалежна держава. Продовжуємо зшивати Україну разом».

    Але раніше на цьому місці було зовсім інше привітання, де Тищенко називав Україну єдиною «від Києва до Закарпаття». Хоч повідомлення й вилучили, але, як кажуть, скріни не горять. Зокрема, його опублікував колишній народний депутат України Борислав Береза.

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    «Мітболу вже напхали за Україну «від Києва до Закарпаття» і він виправив пост. Але історія виправлень лишилася. І лишилося розуміння, що це фрик-шоу не закінчується», – підписав скріншот автор.

    Нагадаємо, раніше «слуга» запустив кулінарне змагання. Тищенко пропонує українцям готувати мітболи.

    Недавно мережа висміяла новий конфуз «слуги» Тищенка (відео).

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    Теги: історія Закарпаття депутат держава День Соборності Борислав Береза Микола Тищенко
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    Нардеп Тищенко знову оскандалився у привітанні