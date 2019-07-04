Яценюк виступає за створення єдиного органу, відповідального за співпрацю донорів України



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Фото: nfront.org.ua

Лідер «Народного фронту» підкреслив, що Україна дуже цінує підтримку Канади за останні п'ять років

Прем`єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк рекомендує створити єдиний орган, відповідальний за співпрацю донорів України, аби не розпорошувати ресурси і концентруватися на ключових реформах. Про це він сказав під час третьої Конференції з підтримки реформ в Україні 3 липня в Торонто, йдеться на сайті «Народного фронту».

Яценюк підкреслив, що Україна дуже цінує підтримку Канади за останні п'ять років.

Він наголосив на необхідності створити єдиний орган, відповідальний за співпрацю донорів. Це важливо і для України, і для міжнародних партнерів, аби «не розпорошувати ресурси, зосереджувати їх на ключових реформах і ключових державних установах, а не витрачати час і кошти».

«Це моя рекомендація», - додав він.

Конференція з підтримки реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) - ключова щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні.

Цьогорічна подія в Торонто - уже третя конференція з підтримки реформ в Україні - попередні відбувалися Лондоні в 2017 році та у Копенгагені в 2018-му.