Наступник В’ятровича розповів, на чому зосередиться Інститут національної пам’яті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антон Дробович підкреслив, що «дуже не хотів би, щоб декомунізація здійснювалася комуністичними методами»

Ліберальні підходи не означають відмови від тем, якими вже займався Інститут, - Дробович

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович розповів в інтерв’ю «Главкому», що під його керівництвом в роботі Інституту не буде повороту на 180 градусів у порівнянні з попередником Володимиром В’ятровичем.

За словами Дробовича ліберальні підходи не означають відмови від тем, якими вже займався Інститут, «а акцент на питаннях прав людини, її гідності». «Ліберальність — це не слабкість, це дуже складна історія, це сила. Коли ми говоримо про людську гідність, відстоювання прав людини, повернення пам’яті про людей, яких більшовицька система знищувала — це частина ліберального погляду», - наголосив Дробович.

Новий керівник УІНП підкреслив, що «дуже не хотів би, щоб декомунізація здійснювалася комуністичними методами, коли ми просто спускаємо методички про те, як і кого перейменовувати, на честь кого називати».

На думку Дробовича, Інститут і раніше не реалізовував декомунізацію «комуністичними методлами, принаймні, він такого не бачив». «Але чомусь суспільство сприймало декомунізацію попередніх років дуже демонізовано», - говорить посадовець і додає, що «це через впливи». «По-перше, більш радикальні прибічники УІНП могли знести десь радянську мозаїку, яка насправді не мала ідеологічних ознак, якихось серпів і молотів. Але на це ніхто не зважав, її зносили, бо це «підпадає» під декомунізацію. От такі люди зробили негативний шлейф для УІНП, посіяли негативне сприйняття. А по-друге, я думаю, не виключений вплив ворожої пропаганди, яка намагається показати декомунізаторів як варварів», - вважає новий голова Українського інституту національної пам’яті.

4 грудня Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича. Як повідомлялося, новий голова Інституту нацпам’яті розповів, чим відрізняється від свого попередника В’ятровича.

Дробович вважає протидію російській гібридній агресії пріоритетом роботи Інституту національної пам'яті.

Читати більше: