Наступник В’ятровича розповів, на чому зосередиться Інститут національної пам’яті
Ліберальні підходи не означають відмови від тем, якими вже займався Інститут, - Дробович
Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович розповів в інтерв’ю «Главкому», що під його керівництвом в роботі Інституту не буде повороту на 180 градусів у порівнянні з попередником Володимиром В’ятровичем.
За словами Дробовича ліберальні підходи не означають відмови від тем, якими вже займався Інститут, «а акцент на питаннях прав людини, її гідності». «Ліберальність — це не слабкість, це дуже складна історія, це сила. Коли ми говоримо про людську гідність, відстоювання прав людини, повернення пам’яті про людей, яких більшовицька система знищувала — це частина ліберального погляду», - наголосив Дробович.
Новий керівник УІНП підкреслив, що «дуже не хотів би, щоб декомунізація здійснювалася комуністичними методами, коли ми просто спускаємо методички про те, як і кого перейменовувати, на честь кого називати».
На думку Дробовича, Інститут і раніше не реалізовував декомунізацію «комуністичними методлами, принаймні, він такого не бачив». «Але чомусь суспільство сприймало декомунізацію попередніх років дуже демонізовано», - говорить посадовець і додає, що «це через впливи». «По-перше, більш радикальні прибічники УІНП могли знести десь радянську мозаїку, яка насправді не мала ідеологічних ознак, якихось серпів і молотів. Але на це ніхто не зважав, її зносили, бо це «підпадає» під декомунізацію. От такі люди зробили негативний шлейф для УІНП, посіяли негативне сприйняття. А по-друге, я думаю, не виключений вплив ворожої пропаганди, яка намагається показати декомунізаторів як варварів», - вважає новий голова Українського інституту національної пам’яті.
4 грудня Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича. Як повідомлялося, новий голова Інституту нацпам’яті розповів, чим відрізняється від свого попередника В’ятровича.
Дробович вважає протидію російській гібридній агресії пріоритетом роботи Інституту національної пам'яті.