Дробович планує після Нового року зустрітися з послом Польщі для обговорення співпраці



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Антон Дробович раніше заявив, що Україна не буде блокувати ексгумацію польських поховань

Голова Інституту нацпам'яті переконаний, що головним в питанні діяльності військових угруповань на території України і Польщі є вшанування пам'яті загиблих, створення надмогильних плит з їх іменами і догляд за їхніми могилами

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович має намір зустрітися з послом Польщі в Україні Бартошом Ціхоцьким на початку січня для обговорення питань співпраці. Про це він повідомив на пресконференції.

«У мене вже є запланована зустріч на початок січня з послом Республіки Польщі в Україні. Я отримав два політичних сигнали від посольства Республіки Польщі в Україні, від Польського інституту національної пам'яті про готовність конструктивного співробітництва, готовність до діалогу, відновлення багатьох проєктів», - сказав він.

Дробович також зазначив, що головним в історичному питанні діяльності військових угруповань на території України і Польщі є вшанування пам'яті загиблих людей, створення надмогильних плит з їх іменами і догляд за їхніми могилами.

На його думку, потрібно відійти від перетягування канату на політичній арені й розпочати діалог про людську гідність і права людей, які загинули на цих територіях.

Раніше Дробович заявив, що Україна більше не буде блокувати ексгумацію польських поховань.

Як повідомлялось, 4 грудня Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича.

Джерело: Українські новини