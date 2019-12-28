Новий голова Українського інституту національної пам’яті: декомунізацію я б робив інакше, ніж зараз



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Декомунізація в Україні - процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології, що розпочався в часи розпаду СРСР та стихійно активізувався під час ленінопаду в період Революції Гідності

«Дуже не хотів би, щоб декомунізація здійснювалася комуністичними методами», - Дробович

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович вважає, що перейменування вулиць і міст – це фасад, а не суть декомунізації. Таку думку Дробович висловив в інтерв’ю «Главкому».

На думку посадовця, під час декомунізації найбільший пріоритет має віддаватися «роботі зі школами, відкриттю архівів». «Тому коли я писав свою роботу про декомунізацію, розумів, що до останнього часу ішлося більше про фасад, а про глибину публічних дискусій нічого не було», - говорить Дробович.

Посадовець запевняє, що декомунізація має починатися з відповідних законів.

«Декомунізація, яку започаткувало попереднє керівництво Інституту почалася з дуже глибокої речі – ухвалення відповідних законодавчих актів. Було рішення про створення архіву репресованих, це те, що називається істотним. Щодо перейменувань, то так — це більше про фасад мова. А в публічному просторі якраз це, тобто «фасад» був весь час у центрі уваги», - наголосив Дробович.

За словами Дробовича, він ще два роки тому міркував, що «декомунізацію робив би інакше, ніж вона є зараз». «Це треба делікатніше робити, не так буквально», - зазначив новий голова Українського інституту національної пам’яті.

Нагадаємо, декомунізація в Україні - процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології, що розпочався в часи розпаду СРСР та стихійно активізувався під час ленінопаду в період Революції Гідності.

Процес декомунізації розпочався 9 квітня 2015 року Верховною Радою пакетом законів. 15 травня 2015 року закони підписав президент Петро Порошенко. Закони були опубліковані 20 травня 2015 року та набули чинності з 21 травня. 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва за позовом Міністерства юстиції до Комуністичної партії України про заборону її діяльності та за участю Уповноваженого з прав людини заборонив діяльність Комуністичної партії України.

4 грудня Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича. Як повідомлялося, новий голова Інституту нацпам’яті розповів, чим відрізняється від свого попередника В’ятровича.

Дробович вважає протидію російській гібридній агресії пріоритетом роботи Інституту національної пам'яті.

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