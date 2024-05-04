На Закарпатті суперечка між ромами й працівниками ТЦК переросла у стрілянину

Ромам із села Онок загрожує увʼязнення терміном до семи років через сутичку з ТЦК

Роми з села Онок висловили невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів

На Закарпатті сталася стрілянина біля Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) в місті Виноградів. Про це повідомила місцева поліція.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом конфлікту з працівниками ТЦК. Вони розповіли, що вчора ввечері біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зібралася група людей, орієнтовно 10 осіб, які порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії.

Представники поселення з села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів. Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря.

«На місці події забезпечували публічний порядок кілька екіпажів поліції. Ніхто з присутніх внаслідок хуліганських дій не постраждав. Зараз конфлікт вичерпано», – йдеться в повідомленні поліції.

Слідчі кваліфікували дії ромів за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Винним у вчиненні хуліганства загрожує увʼязнення терміном до семи років.

Нагадаємо, що раніше у Хмельницькій області стався скандал із нібито «побиттям» активістки в одному з тамтешніх військкоматів.