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Асоціація автоперевізників заявила про затримання водіїв на Закарпатті: ТЦК відповів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Асоціація автоперевізників заявила про затримання водіїв на Закарпатті: ТЦК відповів
У Закарпатському ОТЦК заявили, що водії вантажівок такі ж громадяни України, як і інші, а система «Шлях» немає нічого спільного з військовим обліком
фото ілюстративне

Асоціації міжнародних автомобільних перевізників заявляє про незаконне затримання водіїв

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті затримують та мобілізовують водіїв вантажівок. Про це йдеться у заяві Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

Зокрема Асоціація заявила, що зранку 24 квітня представники ТЦК та СП на посту ДАІ «Нижні Ворота» незаконно затримали водіїв кількох вантажівок, які здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України.

«Водіїв примусово доставили до приміщення відповідного відділу РТЦК, де швидко мобілізували й направили для проходження військової служби до військових частин. Майно транспорту, вантаж залишили в небезпеці й без нагляду. За аналогічних обставин 24 квітня працівниками І-го відділу Мукачівського РТЦК поруч з постом ДАІ «Нижні Ворота» незаконно затримали та позбавили волі водія ТОВ «Шаль» та всупереч його волі в той же день мобілізували до однієї з військових частин в Чернігівській області й відвезли у невідомому напрямку. Подібні факти мають місце і сьогодні», — йдеться у заяві.

Що кажуть у Закарпатському Обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки

У Закарпатському ОТЦК зазначили, що під час огляду документів на контрольно-пропускних пунктах не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані. У таких випадках чоловікам пропонують проїхати в центри комплектування для уточнення даних.

Перевізники стверджують, що працівники Мукачівського районного центру комплектування і соцпідтримки зокрема мобілізували до однієї з військових частин Чернігівської області 41-річного водія ТОВ «Шаль» Андрія Лісовського.

У відповідь у Закарпатському ОТЦК заявили, що водії вантажівок такі ж громадяни України, як і інші, а система «Шлях» немає нічого спільного з військовим обліком.

«У таких випадках військовозобов’язаним пропонують проїхати в ТЦК та СП для уточнення даних. Наголошуємо, що вантажівка залишається під наглядом правоохоронців. Якщо громадянин вважає, що він не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують його законні права на відстрочку, що передбачені 23 статтею Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», або з відміткою про зняття з військового обліку, або документ про належним чином оформлене бронювання. Також наголошуємо, що система «Шлях» немає нічого спільного з військовим обліком», — заявили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Черкаський ТЦК припинив прийом документів на відстрочку від служби.

Теги: мобілізація ТЦК Закарпаття

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